Paweł Murawski to jeden z najlepszych zawodników programu Ninja Warrior Polska oraz czołowy szkoleniowiec dyscypliny Ninja w kraju.

- Wygrałem! Tego dnia byłem najlepszy. Ciężka praca jaką włożyłem w przygotowania umieściła mnie na zupełnie innym poziomie niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem z siebie mega dumny! Pomimo iż Total Victory czyli Góra Midoriyama wciąż nie została zdobyta, to mój zapał, by osiągnąć ten cel jest jeszcze większy. Dlatego będę szedł dalej niezmiennie tą samą drogą, a serce rośnie, gdy widzę jak wiele osób idzie razem ze mną w tym samym kierunku - napisał na Instagramie Paweł Murawski.

Jak informuje na swojej stronie Polsat, do Pawła Murawskiego powędrował tytuł Last Man Standing i czek o wartości 15 tysięcy złotych. - Czuję się wzruszony. Chciałbym podziękować wszystkim bliskim - powiedział dla Polsat.pl i Polsat Go. Dodał z uśmiechem, że wygraną przeznaczy na pampersy. Jest bowiem świeżo upieczonym tatą.