Dąbrowa Biskupia. 42-latek nie tylko dostał mandat, ale także musiał po sobie posprzątać, bo wywiózł śmieci do lasu. Zdjęcia

Działania były skuteczne. Wandal pozostawił na miejscu zdarzenia sporo śladów. Policjant i strażnik leśny uzyskali też informacje na temat osoby, która mogła zaśmiecić las. Zebrane dowody pozwoliły wytypować sprawcę.

- Okazało się, że funkcjonariusze nie pomylili się. Odpady do lasu wyrzucił 42-letni mężczyzna. Został on ukarany mandatem. Ponadto został zobowiązany przez służby do natychmiastowego wysprzątania terenu, co zrobił - dodaje Izabella Drobniecka.