Inowrocław - 7 czerwca finał projektu dla młodzieży "Nasz Głos. Jestem, kocham, ufam, czuję" w Galerii Solnej w Inowrocławiu [zdjęcia]

Inowrocławski projekt jest odpowiedzią na dramatyczny wzrost przypadków depresji wśród młodzieży.

- Za pomocą projektu "Nasz głos" chcieliśmy oddać głos w ręce młodych ludzi, dowiedzieć się, co ich boli, czego potrzebują - mówi Emilia Iwanciw-Czerwińska, dyrektor Galerii Solnej w Inowrocławiu. - Zależało nam także, by rozbudzić w młodych pasję, dlatego oprócz rozmów przed kamerą, częścią naszego projektu były zdjęcia, warsztaty graffiti oraz tworzenia beatów.

We wtorek 7 czerwca odbędzie się wielki finał akcji. W godzinach od 11 do 13 stery Galerii Solnej w Inowrocławiu przejmą młodzi.

- Głos młodych rozbrzmiał. Od dorosłych zależeć będzie jak długo zostanie z nami jego echo. Chcemy, aby niosło się ono jak najdłużej i skłoniło do refleksji jak największą liczbę osób - mówi Emilia Iwanciw-Czerwińska. - Wystawę będzie można u nas oglądać przez dwa tygodnie. Mamy nadzieję, że zwróci uwagę zarówno młodych ludzi, ale także ich rodziców i nauczycieli.

Wernisażowi towarzyszyć będzie premierowa projekcja filmu, w którym uczestnicy projektu "Nasz Głos. Jestem, kocham, ufam, czuję" odpowiedzieli na pytania: Co ich boli? Jaki jest ich świat? Co im zabrała pandemia i co im odbiera tocząca się blisko nas wojna? Jak sobie radzą z niepewnością? Film w skróconej wersji zostanie wyświetlony w galerii, a w dłuższej formie zostanie zaprezentowany 300 nauczycielom podczas konferencji dla wychowawców, która odbędzie się 8 czerwca.