Inowrocław - Ks. Dariusz Macioszek został nowym proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu [zdjęcia]

Prałat Leszek Kaczmarek wprowadził ks. Dariusz Macioszka do wspólnoty parafialnej

Liturgiczna uroczystość odbyła się podczas niedzielnej mszy św., celebrowanej przez nowego proboszcza w asyście wikariuszy ks. Waldemara Kobylińskiego i ks. Radosława Kaźmierskiego. W imieniu abp. Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski, ks. Dariusza Macioszka do wspólnoty parafialnej wprowadził ks. prałat Leszek Kaczmarek, dziekan dekanatu Inowrocław 1. On też przyjął od nowego proboszcza wyznanie wiary i przysięgę wiernego wypełniania duszpasterskich obowiązków, a także wręczył klucze do kościoła.