Inowrocław, którego już nie ma. Ponad sto lat temu po słodkie frykasy chodziło się do cukierni Rommla i Wróblewskiego [zdjęcia]

Richard Rommel - cukiernik z dyplomem w Inowrocławiu

Wyjątkowe specjały Roomla wędrowały z Inowrocławia na książęcy stół

Jako pierwszy w mieście Rommel, już z początkiem XX w., wyposażył cukiernię w napęd elektryczny. Konkurencji na taki pomysł (a i wydatek!) jeszcze nie było stać. Co zaś się tyczy wyrobów, to musimy - niestety - zawierzyć słowom, że były wyjątkowymi przysmakami. Jego ciasta zdobywały medale na wystawach, a w lutym 1902 r. wzbił się na szczyt kariery, wtedy przyznano mu tytuł dostawcy dla dworu księcia sasko-weimarskiego. Zatem naszymi czekoladkami zajadał się książę pan, a pewnie i księżna pani i książątka też sobie nie pożałowali! Tytuł dostawcy dworcu wzbudził sensację wśród inowrocławian. Mogli oni stosowny dyplom, pod szkłem i w solidnych ramkach, podziwiać w cukierni, tam bowiem Rommel zawiesił go na głównym miejscu.

Na cukiernictwie Rommel dorobi się majątku i należał do czołówki miejscowego patrycjatu. W spisie z 1913 r. widnieje na 19 pozycji na liście podatników! Dodajmy, że udzielał się w życiu publicznym, był sędzią sądu administracyjnego i radnym miejskim, należał do loży masońskiej "Zum Licht im Osten". Z tego świata odszedł 5 grudnia 1918 r. w okolicznościach dramatycznych. Doszło wówczas do ulicznych zamieszek, a jedną ze śmiertelnych ofiar był właśnie on.

