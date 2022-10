Inowrocław. Poseł Krzysztof Gawkowski opowiadał nie tylko o powieściach kryminalnych swojego autorstwa

W saloniku Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu gościł poseł Krzysztof Gawkowski, doktor nauk humanistycznych i wykładowca akademicki, specjalizujący się w zagadnieniach bezpieczeństwa państwa. Jego wielką pasją jest kryminologia i kryminalistyka.

Swoją pierwszą powieść kryminalną "Piętno prawdy" wydał w 2010 r. Spotkanie w Inowrocławiu poświęcone było trzeciej książce "[email protected]", która jest zarazem pierwszą wydaną jako audiobook. Krzysztof Gawkowski opowiadał m.in. właśnie o tej książce.

Podczas spotkania nie zabrakło nawiązań do poprzednich publikacji autora, a także wyjaśnień co do pomysłu powiązań historyczno-kryminalnych w ostatniej książce. Gość opowiedział ponadto o swojej pasji jaką jest pisanie oraz o tym, skąd czerpie pomysły do swoich publikacji. Podzielił się również wspomnieniami z lat szkolnych.

Na zakończenie licznie zgromadzona publiczność zadawała pytania, a po spotkaniu ustawiła się w kolejce po autograf i zdjęcia.