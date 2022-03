Inowrocław - To najbardziej irytuje mieszkańców bloków w Inowrocławiu

Pana Rafała, na przykład, irytują sąsiedzi, którzy nie mają własnego życia i muszą żyć życiem innych.

- Ale to nie wszystko. Jest jeszcze smród, bo się nie myją i śmierdzą. Śmierdzi na klatce. Wstrzymywanie oddechu już mam wytrenowane... Mało? To nie wszystko, wystarczy sobie wyobrazić piękny poranek: ciepło, słoneczko świeci, wychodzisz z klatki, a tu niespodzianka - narzygane i naszczane pod wejściem do bloku, bo sąsiad zamiast korzystać z toalety notorycznie załatwia swoje potrzeby przed wejściem - opowiada pan Rafał.