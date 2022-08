Inowrocław - Tu w Inowrocławiu stanęły tablice: "Uwaga! Niebezpieczeństwo groźnego poparzenia barszczem Sosnowskiego"

Barszcz Sosnowskiego w Inowrocławiu

Barszcz Sosnowskiego to gatunek olbrzymiego chwastu, który jest obcy w naszym kraju, jednak występuje na całym jego terenie. Ta groźna roślina wywołuje oparzenia skóry, które pojawiają się po czasie. Co gorsza, zawarte w nim furanokumaryny powodują zatrucie nawet bez kontaktu z ciałem, a na dodatek są rakotwórcze. To sytuacja, która może zdarzyć się w upalne dni w środku lata, gdy kwitnie i owocuje.