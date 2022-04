Inowrocław - Wystawa w Szkolnej Galerii Sztuki w Inowrocławiu. Tym razem w Szkole Rzemiosła zagościły prace Włodzimierza Szparagi [zdjęcia]

- Moja wystawa to malarstwo abstrakcyjne oparte na „złotym podziale” i geometrii. Zainspirował mnie do zajęcia się tym tematem matematyk Marcus du Sautoy z Oxfordu. Jest on narratorem w filmach „Historia matematyki” i „Muzyka liczb pierwszych” TV BBC i właśnie za pośrednictwem tych filmów zaistniał pomysł stworzenia obrazów skomponowanych z wykresu liczb pierwszych i ze „złotego podziału” - podkreśla Włodzimierz Szparaga.