Inowrocławska biblioteka zaprosiła na Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Zobaczcie zdjęcia

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to nie tylko ważne święto dla bibliotekarzy, ale także dla czytelników . Z tej okazji uczestnicy Literackiego Klubu Wiersza i Prozy działającego w Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu spotkali się z dziećmi i młodzieżą, aby wspólnie świętować, czytając "Bajki wielu pokoleń". Zarówno ci młodsi, jak i nieco starsi czerpali przyjemność z czytanego słowa, wzmacniając swoją bogatą i niczym nieograniczoną wyobraźnie.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w inowrocławskiej bibliotece

Słowem i obrazem można było zachwycać się także w Saloniku Literacko-Artystycznym inowrocławskiej biblioteki, gdzie nastąpiło otwarcie nietuzinkowej wystawy pt. "Plakat i Literatura" autorstwa Patrycji Longawy. Jak się okazuje, projektowanie graficzne to dla artystki nie tylko praca, ale również wielka życiowa pasja, którą widać na wspomnianych ilustracjach. Na ekspozycji w książnicy znalazły się 23 różnorakie plakaty, nawiązujące do dzieł literackich, antykwariatów, a także do filmów.