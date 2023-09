Inowrocławski radny ponawia walkę o połączenia autobusowe Żnin-Inowrocław. Napisał listy otwarte do władz Żnina i powiatu żnińskiego

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz przygotowaniami do rozpoczęcia roku akademickiego, inowrocławski radny Jarosław Mrówczyński wystąpił do władz Żnina i powiatu żnińskiego z listami otwartymi dotyczącymi uruchomienia dodatkowych połączeń autobusowych na trasie Żnin-Inowrocław.

Poniżej treść listów. Różnią się jedynie adresatami. A oto co napisał radny Jarosław Mrówczyński:

"(...) w imieniu mieszkańców Inowrocławia oraz Żnina, Barcina, Rogowa, Piechcina i poszczególnych wsi w okolicach zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań w kierunku zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów na trasie Inowrocław-Żnin w godzinach popołudniowych w dni robocze, w soboty i niedziele oraz w święta. Wnoszę, aby linie komunikacyjne funkcjonowały każdego dnia do godz. 23.00. Wnoszę również, aby stworzyć kursy obejmujące wioski położone przy bocznych trasach na linii Żnin-Inowrocław, które już obecnie są całkowicie pozbawione połączeń komunikacyjnych. Tym samym mieszkańcy tych wiosek są całkowicie wykluczeni komunikacyjnie. W efekcie nie mogą dojechać środkami komunikacji publicznej nawet do najbliższego miasta. Mieszkańców tych miejscowości nie stać także na wynajęcie taksówek, których w Żninie jest zaledwie 4.

Obecnie mieszkańcy Żnina i okolic w godzinach popołudniowych oraz w weekendy są wykluczeni komunikacyjnie. Problem dotyczy przede wszystkim osób biednych, których nie stać na prywatne samochody oraz na odpłatne wynajęcie samochodów od innych osób.

Ostatni autobus z Inowrocławia do Żnina wyjeżdża o godz. 15.24, z kolei ze Żnina do Inowrocławia o godz. 15.10. Z kolei w soboty, niedziele i święta autobusy na tej trasie w ogóle nie jeżdżą. Proponowane rozwiązanie zapobiega wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców naszego regionu zamieszkałych przy trasie Inowrocław-Żnin. Tym bardziej, że Rada Ministrów uruchomiła Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W tym miejscu nadmieniam, że mieszkańcy Żnina, Barcina, Piechcina i licznych wsi w okolicy nie mają alternatywnego rozwiązania komunikacyjnego w postaci transportu kolejowego. Tym samym komunikacja autobusowa jest jedyną możliwością transportu zbiorowego.

Tymczasem dodatkowe linie komunikacyjne zapewnią dostęp dzieci i młodzieży do szkół, do możliwości dodatkowego kształcenia np. w formie fakultetów, oferowanego przez Inowrocław. W tym miejscu podkreślam, że w Żninie i okolicach mieszka mnóstwo zdolnej młodzieży, a mnóstwo osób z tamtych okolic studiuje w Toruniu. Powyższe uzasadnia, aby funkcjonowała bezpośrednia linia komunikacyjna na trasie Żnin-Toruń, biegnąca przez Inowrocław.

Dodatkowe połączenia komunikacyjne umożliwią dorosłym dojazd do pracy, a osobom chorym dojazd do lekarzy i szpitala. Również dodatkowe połączenia umożliwią kontakty towarzyskie między ludźmi. Częstsze połączenia komunikacyjne zapewnią wzajemny dostęp mieszkańców Inowrocławia i Żnina oraz okolic tych miast do różnych atrakcji kulturalnych i turystycznych oferowanych przez oba powiaty, taki jak np.: do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, Zaurolandia Rodzinny Park Rozrywki w Rogowie. Wyjaśniam, że w połowie ubiegłego roku rozpocząłem działania w kierunku zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów na trasie Inowrocław-Żnin w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz w święta. Wystąpiłem z pismami z dnia 29.08.2022 roku do Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna. Następnie pismami z dnia 21.09.2022 roku zwróciłem się o pomoc w realizacji tej inwestycji do władz Powiatu Żnińskiego. Kolejne pisma z dnia 21.11.2022 roku skierowałem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność oraz do władz Gmin Żnin i Barcin. Z kolei pismem z dnia 09.12.2022 roku zwróciłem się o wsparcie tego projektu do Ministra Infrastruktury.

Niestety jak dotychczas moje działania nie okazały się skuteczne. Urzędnicy wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością za zorganizowanie linii komunikacyjnych, m. in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zamiast podjąć stosowne działania w sprawie, przekazał moje pismo do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mimo że posiadał wiedzę, że skierowałem wcześniej pismo w przedmiotowej sprawie do Marszałka Województwa. Tymczasem mieszkańcy Żnina i okolicznych wsi nadal cierpią z powodu wykluczenia komunikacyjnego.

Tymczasem do zadań władz powiatowych i gminnych należy zapewnienie komunikacji publicznej na terenie swoich powiatów i gmin. Zaznaczam, że istnieje Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, który jest przeznaczony do finansowania lokalnych połączeń autobusowych. O powyższym Funduszu wspomina Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, w piśmie z dnia 07.02, 2023 roku, stanowiącym odpowiedź na moje zapytanie z dnia 31.01.2023 roku w przedmiotowej sprawie. Wspomniany Fundusz finansuje połączenia komunikacyjne w 90%. Zaledwie 10% to wkład samorządów. W związku z powyższym stawiam pytanie, dlaczego Starosta Żniński oraz Burmistrz Żnina nie chcą skorzystać z pieniędzy rządowych na rozwój linii komunikacji autobusowych.

Tymczasem Powiat Inowrocławski skorzystał z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i we współpracy z firmą NKA Kruszwica uruchomił dodatkowe połączenia komunikacyjne. Tym samym sugerowałem w swoim piśmie, aby zwrócić się o pomoc i fachową radę do Starosty Inowrocławskiego. Jestem przekonany, że Starosta Inowrocławski wraz ze swoimi współpracownikami udzieliłby pomocy w zakresie pozyskiwania środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Burmistrz Żnina w piśmie (...) z dnia 09.11.2022 roku zapowiedział przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców w celu ustalenia zainteresowania większą liczbą kursów autobusowych na trasie Inowrocław-Żnin. Jednak ankiety nie przeprowadził, a zlecił mi jej przeprowadzenie. Tymczasem to urząd jako instytucja posiadająca zasób pracowników oraz odpowiednie środki posiada możliwości przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców. W piśmie z dnia 06.03.2023 roku do Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka, zwróciłem się o wsparcie działań, mających na celu uruchomienie dodatkowych kursów autobusowych i przeprowadzenie ankiety.

W odpowiedzi (...) z dnia 23.03.2023 roku Minister Infrastruktury pisze cytuję: "w zakresie przewozów autobusowych, odnosząc się z powagą do przedstawionego problemu, należy wskazać, że organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej pozostaje w kompetencji władz samorządowych".

Zgodnie ze swoim pismem Minister Infrastruktury informuje, że została uchwalona ustawa z dnia 16.05.2019 roku o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z treścią pisma cytuję: "ustawa o Funduszu przewiduje wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego na uruchomienie nowych linii komunikacyjnych oraz odtworzenie połączeń, które zostały zlikwidowane". Dalej cytuję: "Dysponent Funduszu od roku 2020, co roku dokonuje podziału na poszczególne województwa kwoty 800 mln zł". (...) Zaznaczam, że w odpowiedzi (...) z dnia 17.02.2023 roku Pan Premier Mateusz Morawiecki na mój list otwarty w przedmiotowej sprawie potwierdził, że za zbiorowy transport lokalny odpowiada samorząd.(...)

Podkreślam, że wbrew opinii Starosty Żnińskiego, Pana Zbigniewa Jaszczuka, który twierdzi że jestem jedyną osobą która ubiega się o uruchomienie dodatkowych kursów autobusowych, jest duże zainteresowanie wśród lokalnej społeczności. (...) Mimo moich intensywnych działań, w tym zaangażowania władz centralnych oferujących wsparcie dla inicjatywy uruchomienia linii komunikacyjnych, Starosta Żniński pozostaje nieugięty i konsekwentnie odmawia podjęcia inicjatywy w zakresie uruchomienia dodatkowych linii komunikacyjnych, co wyraził w swoim piśmie (...) z dnia 09.05.2023 roku. W tej sytuacji pozostaje tylko jedno rozwiązanie, tj. udostępnienia mieszkańcom nieodpłatnie samochodów służbowych, będących w dyspozycji Starosty Powiatowego, Pana Zbigniewa Jaszczuka oraz Burmistrza Żnina, Pana Roberta Luchowskiego. Podkreślam, że samochody służbowe utrzymywane są z podatków mieszkańców. Samochody powinny być wykorzystywane w godzinach popołudniowych oraz w soboty, niedziele i święta. Samochody zapewnią dojazd uczniom do na zajęcia pozalekcyjne, osobom chorym do lekarza, rodzinie i krewnym zapewnią możliwość odwiedzenia chorych w szpitalach, wierni będą mogli dojechać do kościoła. Informacja o możliwości korzystania przez mieszkańców z samochodów służbowych powinna być upubliczniona. Taka informacja powinna zawierać w szczególności nr telefonu oraz adres miejsca, do którego można się zgłosi w sposób bezpośrednio, aby skorzystać z samochodu. Informacja taka powinna zostać upubliczniona w szczególności w środkach masowego przekazu, na słupach ogłoszeniowych w witrynach sklepowych oraz w ramach ogłoszeń parafialnych.

Przedstawiony problem wymaga szybkiego i natychmiastowego działania, o co proszę Pana Starostę i Pana Burmistrza."

Jarosław Mrówczyski, radny Rady Miejskiej Inowrocławia

