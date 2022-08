Już w ten weekend w Inowrocławiu Ino-Rock Festival 2022. Zdjęcia

Jak informuje inowrocławski ratusz, podczas Ino-Rock Festival 2022 zagrają: polskie zespoły baṣnia oraz Besides, grecki Villagers of Ioannina City, norweski Leprous oraz wspomniany Wishbone Ash.

Zespół baṣnia to warszawski projekt wokalistki i songwriterki Baśni Lipińskiej. Grupa gra alternatywną melancholijną muzykę inspirowaną brzmieniami z przełomu lat 80. i 90. W utworach usłyszeć można alternatywny rock, post-punk i dream pop.

Z kolei Besides jest zespołem, który w zaledwie trzy lata stał się jedną z najpopularniejszych grup na polskiej scenie post-rockowej. Kwartet (a obecnie kwintet), grający niszowy gatunek muzyki, podbił serca milionów ludzi w Polsce podczas telewizyjnego talent show „Must Be The Music”, zdobywając główną nagrodę w ósmej edycji programu.

Villagers of Ioannina City jest greckim folkowy zespołem rockowym. Inspiruje się klasycznym rockiem (Black Sabbath, Tool czy Perl Jam), dodając do tego tradycyjne instrumenty z muzycznej przeszłości Grecji.