Na drogach powiatu inowrocławskiego wciąż jeździ się z nadmierną prędkością. Wysokie mandaty nie studzą rajdowych ciągotek kierowców

- Nadal nie ma dnia, by na terenie powiatu inowrocławskiego patrol drogówki nie ujawnił kierowców, którzy przekraczają i to znacznie dozwoloną prędkość - potwierdza asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu. Dodaje też: - Prędkość na drodze zabija i wiele razy o tym ostrzegają policjanci. Ci kierowcy, którzy łamią w taki sposób przepisy muszą mieć tego świadomość.

- Patrole, za łącznie 56 wykroczeń, ukarały mandatami 34 osoby. Zatrzymanych zostało też 10 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów - relacjonuje Izabella Drobniecka.

Wszystkim, którzy jeszcze nie zdążyli zapoznać się z nowym taryfikatorem przypominamy obowiązujące od początku roku stawki mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości.

I tak: przekroczenie do 10 km/h (mandat 50 zł), od 11 do 15 km/h (100 zł, 3 punkty karne), od 16 do 20 km/h (200 zł i 3 punkty), od 21 do 25 km/h (300 zł i 6 punktów), od 26 do 30 km/h (400 zł i 6 punktów), ponad 30 km/h (800 zł, 10 punktów, przy kolejnym przekroczeniu i zatrzymaniu przez policję 1600 zł, czyli tzw. recydywa), ponad 40 km/h (1000 zł, 13 punktów, recydywa 2000 zł), ponad 50 km/h (1500 zł, 15 punktów, recydywa 3000 zł), 60 km/h (2000 zł, recydywie 4000 zł), ponad 70 km/h (2500 zł, recydywa 5000 zł). Przepis o recydywie i nowej punktacji za wykroczenia wejdzie w życie w połowie września br.