Nie tylko "Sanatorium miłości". Nakręcony w Inowrocławiu film "Kuracjusz jestem" opowiada o życiu towarzyskim w uzdrowisku

Popularność kolejnej części reality show „Sanatorium miłości”, którego kolejne odcinki możemy oglądać w niedzielne wieczory w TVP1, wskazuje na duże zainteresowanie widzów tematyką uzdrowiskowej kuracji nie tylko pod kątem zdrowotnym. Pobyt w sanatorium to przecież także życie towarzyskie, tańce, flirty, romanse...

W Inowrocławiu nakręcono film "Kuracjusz jestem". To historia grupy seniorów, szukających przyjaźni i miłości

O tym opowiada film dokumentalny „Kuracjusz jestem”, którego scenerią jest Park Solankowy, czyli popularne Solanki w Inowrocławiu. Obraz w reżyserii Amelii Radeckiej i Karoliny Drogowskiej pokazuje losy osób z różnych regionów Polski, które spotykają się właśnie w kujawskim uzdrowisku.

Latem 2016 r. w Inowrocławiu przez kilka tygodni gościła ekipa Telewizji Polskiej. Rejestrowała losy szóstki osób z różnych części Polski, które spotykają się na turnusie w uzdrowisku. Kuracjusze przyjechali do sanatorium nie tylko w celach zdrowotnych, ale także i rozrywkowych. W trakcie turnusu poszukują kontaktu z innymi ludźmi. Codzienne zabiegi bohaterowie uatrakcyjniają sobie w różny sposób. Bohaterowie filmu to szóstka emerytów i rencistów, dla których przyjazd do sanatorium jest spowodowany nie tylko chęcią podreperowania zdrowia, ale także poszukiwaniem przyjaźni i miłości.