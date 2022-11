Oto najpiękniejsze domy i kamienice w Inowrocławiu. Zobaczcie zdjęcia! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Kuracjusz przesłał nam zdjęcia kamienic, którymi zachwycił się w trakcie swojego wiosennego spaceru po centrum Inowrocławia. Zobaczcie jego galerię zdjęć najpiękniejszych kamienic w mieście >>>>> Nadesłane Zobacz galerię (33 zdjęcia)

Gdy często spacerujemy ulicami Inowrocławia, nie zwracamy już uwagi na to co doskonale znamy, a więc na stare kamienice i ciekawe architektonicznie budynki. Inaczej na nie patrzy turysta lub kuracjusz, który te same trasy przemierza po raz pierwszy. Zobaczcie zdjęcia, które przesłał nam kuracjusz przebywający na kuracji w inowrocławskim sanatorium. Oto jego galeria najpiękniejszych kamienic w Inowrocławiu.