Powiat inowrocławski - Oto najlepsi nauczyciele w powiecie inowrocławskim. Odebrali nagrody Starosty Inowrocławskiego [zdjęcia, nazwiska]

- To właśnie państwo podejmujecie się zadań najbardziej wymagających i niełatwych, próbując zainteresować ucznia swoim przedmiotem, to państwo wykorzystuje w tym celu różnorodne i niejednokrotnie zaskakujące metody i środki, to Państwo w końcu pomagacie przezwyciężyć nieuniknione trudności, motywujecie i wspieracie. Drodzy państwo, życzę Wam też abyście w pamięci uczniów pozostali jako ci niezapomniani, ukochani i ciepło wspominani po latach - mówiła do nauczycieli i dyrektorów starosta Wiesława Pawłowska.