Powiesił i okaleczył swojego psa. Został zatrzymany przez kruszwickich policjantów

- Patrol pod wskazanym adresem, w stodole, znalazł okaleczone truchło owczarka niemieckiego. Na miejsce przyjechała wezwana grupa policyjna wraz z weterynarzem , która przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady. Funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego właściciela psa. Mężczyzna był nietrzeźwy i trafił do policyjnego aresztu - mówi asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Policjanci zebrali dowody na to, że związek ze śmiercią owczarka niemieckiego ma jego właściciel. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt. Zarzuca się mu zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się i złożył wyjaśnienia. Wczoraj (01.07.2024) został doprowadzony do oskarżyciela, który zdecydował, że do czasu rozprawy w sądzie mężczyzna będzie pod policyjnym dozorem. Grozi mu pięć lat za kratami.