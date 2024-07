Rekordowe ceny garaży w Inowrocławiu. Można zarobić na pośredniczeniu w ich zakupie

Powody rosnących cen garaży są dwa: szybko przybywa samochodów, a miejsc do garażowania i postoju o wiele wolniej . Poza tym wielu właścicieli garaży zdało sobie sprawę, jak opłacalne jest ich wynajmowanie, dlatego nie są skorzy do sprzedaży swoich nieruchomości.

Jak czytamy w ofercie na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych, garaż na terenie zamkniętym w podziemiu bloku przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu, kosztuje 67 000 zł. Powierzchnia garażu to niespełna 14 m2. Całkowita własność z księgą wieczystą. Miesięczny koszt utrzymania garażu to ok. 30 zł.