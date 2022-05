Tak prezentują się widoki ze szczytu Jabłowskich Gór pod Łabiszynem [zdjęcia - 23 maja 2022]

Wieżę na szczycie Jabłowskich Gór widać z odległości kilkunastu kilometrów, zarówno dla jadących od strony Żnina, jak i Łabiszyna.

Jak dotrzeć na szczyt Jabłowskich Gór?

Jadąc ze Żnina do Łabiszyna, na wysokości zjazdu na Lubostroń, skręca się w lewo w aleję drzew. Potem znów wybieramy pierwszy zjazd w lewo. Gdy dojeżdżamy do okolicznościowego kamienia, zostawiamy auto na wyznaczonym małym parkingu. Na szczyt prowadzi stroma, kilometrowa droga. Aby się tam dostać wybieramy trasę z lewej strony kamienia. Wybierając trasę z jego prawej strony dotrzemy do malowniczego jeziorka.