Tak wygląda domek do uloterapii przy Galerii Solnej w Inowrocławiu. Zobaczcie zdjęcia! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Na terenie zielonym przy Galerii Solnej w Inowrocławiu stanął domek do uloterapii. "Pomaga w walce z wysokim ciśnieniem, chorobami układu nerwowego, bezsennością, stresem czy astmą - lista wskazań do korzystania z uloterapii jest bardzo długa" - przekonują w Galerii solnej. Z terapii można korzystać za darmo. Co to takiego? Zobaczcie!