To były bardzo udane półkolonie w "Czwórce". Atrakcja goniła atrakcję. Zobaczcie zdjęcia!

Kilkanaście dni trwały półkolonie w w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusz Kusocińskiego w Inowrocławiu. Przy dopisującej pogodzie i w świetnej atmosferze dzieci rozpoczęły wakacyjną przygodę. A było moc atrakcji!

Wyjazdy do Młyna Wiedzy i teatru "Baj Pomorski w Toruniu, do Zeurolandii w Rogowie i miasteczka Silverado City w Bożejewiczkach. Koloniści obejrzeli też film w Cinema City w Toruniu. Wolny czas spędzali na zabawie we "Frajdzie", kręgielni, na basenie i na podchodach w Balczewie. Nauczyły się też jak właściwie reagować podczas udzielania pierwszej pomocy, jak zachowywać się nad jeziorem i podczas pożaru, a to wszystko dzięki szkoleniu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Atrakcyjną ofertę dopełniły warsztaty kreatywności oraz zajęcia sportowe w szkole.