Tyle zarobili prezydenci miast w Kujawsko-Pomorskiem. Nie uwierzysz, który z nich zarobił najwięcej?

Wynagrodzenie Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy w całym 2021 roku wyniosło 205,3 tys. zł. To więcej o około 49 tys. niż w roku poprzedzającym. Oszczędności prezydenta to 270 tys. zł. Rafał Bruski ma dom o powierzchni 165 m kw. na działce liczącej 370 metrów. Wartość budynku i gruntu w sumie to 600 tys. zł. W garażu prezydenta stoi Opel Mokka z 2015 roku.