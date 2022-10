Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu w Górach Świętokrzyskich. Uczestniczą w badaniach geologicznych

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu uczestniczą w badaniach geologiczno-geograficznych w Górach Świętokrzyskich, prowadzonych w ramach Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Zajęcia prowadzą geolodzy z Geolearning przy wsparciu nauczycieli - opiekunów grupy. Uczniowie w trakcie zajęć laboratoryjnych i terenowych poznają geografię, geologię i historię Gór Świętokrzyskich. W programie m.in. poznanie rejonu Chęcin, Miedzianki, Łysogór.

"Góry Świętokrzyskie to piękny i niezwykle atrakcyjny przyrodniczo obszar Polski. Należą one do najstarszych gór w Polsce, przez co odznaczają się bogactwem krajobrazowym i geologicznym. Posiadają także wiele walorów historycznych i archeologicznych, co czyni je świetnym miejscem dla podróży i wypoczynku. Podczas naszych warsztatów stawiamy na naukę poprzez doświadczanie, interaktywność i nowoczesne techniki poznawania świata. Chcemy zachęcać uczniów do rozwijania przyrodniczych zainteresowań, a także pomagać lepiej zrozumieć otaczający nas świat natury" - informują geolodzy z Geolearning.