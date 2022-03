W inowrocławskiej filii Wyższej Szkoły Gospodarki będą dyskutować o audycie wewnętrznym

We wtorek, 22 marca od godz. 17 rozpocznie się spotkanie on-line pn. „Wyniki kontroli i audytów zewnętrznych projektów unijnych jako źródło informacji dla funkcji audytu wewnętrznego". Poprowadzi je Judyta Taźbierska – Certified Internal Auditor (CIA), audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych, doświadczony kontroler i audytor projektów dofinansowanych ze środków publicznych, w tym unijnych.

Partnerem i gospodarzem spotkania jest Kolegium Nauk Społecznych WSG filia w Inowrocławiu. Zapisy przyjmowane są mailowo przez Roberta Gołdeckiego: [email protected] Udział należy potwierdzić do 21 marca, do godz. 18.00. Każdy zainteresowany otrzyma link do konferencji na platformie MS TEAMS.