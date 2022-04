W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Inowrocławiu już studiują pielęgniarstwo.

Przygotowania do uruchomienia Katedry Pielęgniarstwa na WSP w Inowrocławiu trwały od ub. roku. Jak przypomina rektor, była to odpowiedź uczelni na zapotrzebowanie środowiska. To także efekt rozmów z samorządowcami, starostami inoworcławskim i radziejowskim i prezydentem Inowrocławia, którzy sygnalizowali konieczność utworzenia kierunku pielęgniarskiego na poziomie szkolnictwa wyższego.

- Prowadziliśmy wiele rozmów na ten temat. Bardzo mocno zaangażowała się w sprawę pani starosta Wiesława Pawłowska oraz dyrektor inowrocławskiego szpitala, doktor Eligiusz Patalas. Pomogły władze Inowrocławia - relacjonuje rektor Juchacz.

Ostatecznie na Wydziale Nauk Stosowanych WSP w Inowrocławiu utworzona została Katedra Pielęgniarstwa. Na jej czele stanął zastępca dyrektora inowrocławskiego szpitala, dr nauk med. Bartosz Myśliwiec. Fachowego wsparcia udziela mgr Agnieszka Nowak, naczelna pielęgniarka szpitala.