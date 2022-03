Włamanie w Inowrocławiu. Policja odzyskała część skradzionego mienia OPRAC.: Dariusz Nawrocki

W niedzielę (27 lutego) właściciel garażu przy ul. Pakoskiej w Inowrocławiu powiadomił policję o włamaniu pixabay/ zdjęcie ilustracyjne

Dziesięć lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy włamali się do garażu przy ulicy Pakoskiej w Inowrocławiu i okradli go. Policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali obu włamywaczy i doprowadzili do oskarżyciela. Odzyskali również część skradzionego przez nich mienia.