Wybory Samorządowe 2024. Ewa Koman kandydatką na prezydenta Inowrocławia

Porozumienie Samorządowe powalczy o mandaty w inowrocławskim samorządzie

Tomasz Marcinkowski przypomniał także, że Porozumienie Samorządowe to ruch bezpartyjny, od 2002 roku obecny w życiu Inowrocławia. Skupia on ludzi o różnych zainteresowaniach, zawodach i w różnym wieku. Tworzą go związkowcy, ludzie kultury, sportu, nauczyciele.

- Od 2002 roku Porozumienie Samorządowe bierze aktywny udział w wyborach samorządowych, jako ruch oddolny. 5-krotnie mieszkańcy Inowrocławia obdarzali je dużym zaufaniem. Porozumienie we wszystkich wyborach, od 2002 roku, rekomendowało na prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę, obecnie senatora RP, który odnosił wyborcze zwycięstwa - przypomniał Tomasz Marcinkowski.

Dodał on także, że również w wyborach samorządowych 2024 nie zabraknie na listach przedstawicieli Porozumienia Samorządowego, bo Inowrocław potrzebuje energii do rozwoju. Potrzebuje też prezydenta, który będzie łączył wszystkie środowiska, który skutecznie będzie zabiegał o interesy inowrocławian i potrafił zrealizować nawet najtrudniejsze przedsięwzięcia.