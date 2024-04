Dwa tygodnie temu frekwencja w miastach i gminach, gdzie trwają dogrywki była następująca: Inowrocław - 45,95 proc. (24 044 wydanych kart), Gniewkowo - 50,00 proc. (5 369), Janikowo - 54,61 proc. (5 495), gmina Inowrocław - 52,09 proc. (4 917), gmina Złotniki Kujawskie - 51,35 proc. (3 578). Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencję w II turze na godz. 12 . Wyniosła odpowiednio: 13,61 proc. (liczba uprawnionych do głosowania 52 293 - liczba wydanych kart 7 116), 14,52 proc. (10 746 - 1560), 16,18 proc. (10 094 - 1 633), 14,61 proc. (9 487 - 1 386), 10,41 proc. (7 001 - 729).

Podobnie, jak w pierwszej turze, dzisiejsze (21.04.2024) wybory potrwają do godz. 21. Osoby, którzy pójdą do urn i potwierdzą swoją tożsamość oraz prawo do wzięcia udziału w głosowaniu, otrzymają wyłącznie jedną kartę. Będą na niej nazwiska dwóch kandydatów. Oddanie głosu na wybranego nastąpi poprzez postawienie znaku „X" w kratce, znajdującej się obok jego nazwiska. Jeżeli wyborca postawi znaki „X" w kratkach obok dwóch nazwisk, bądź nie postawi przy żadnym nazwisku, głos zostanie uznany za nieważny.