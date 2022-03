Wyrzucił śmieci w lesie pod Dąbrową Biskupią. Zostawił jednak wskazówkę dla policji [zdjęcia]

- Dzięki dokładnemu rozpoznaniu, pozostawionym śladom, a także uzyskanym informacjom o tym kto może być właścicielem wyrzuconych rzeczy, funkcjonariusze wytypowali mężczyznę, mogącego mieć związek z dzikim wysypiskiem. Nie mylili się co do konkretnej osoby i zebrali na to dowody. Dotarli do niej i upewnili się, że to właśnie wytypowany 42-latek podrzucił rzeczy do lasu. Mężczyzna został ukarany mandatem. Ponadto został zobowiązany przez służby do natychmiastowego wysprzątania terenu, co zrobił - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.