Inowrocław - Apel radnego Damiana Polaka do prezydenta Inowrocławia o zmianę nazwy ulicy Iwana Alejnika

"W związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, apeluję do Pana o niezwłoczne podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu zmiany nazwy ulicy Iwana Alejnika w Inowrocławiu.

Mam nadzieję, że świetle zbrodni wojennych popełnianych przez Federację Rosyjską wobec ludności Ukrainy, zmieni Pan swoje stanowisko, w świetle którego w 2020 roku koalicja rządząca w mieście i Pan, ponownie przywrócili jej nazwę po zmianie dokonanej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, a dodatkowo na sesji stawali w jej obronie.

Ulica nosząca imię radzieckiego żołnierza, legitymizuje działania zbrodniczego systemu Związku Radzieckiego, a dodatkowo staje się niechlubną wizytówką naszego miasta, którą będą na co dzień oglądać obywatele Ukrainy przybywający do naszego miasta - uchodźcy, którzy uciekli przed wojną i żołnierzami Federacji Rosyjskiej…

Według opinii Instytutu Pamięci Narodowej obecna nazwa - Iwana Alejnika - nawiązuje do ustroju komunistycznego. Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną, samorządy miały czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw obiektów symbolizujących lub propagujących komunizm albo inny ustrój totalitarny".