Inowrocław - Zakochani w Inowrocławiu. W tych miejscach najchętniej umawiamy się na randki

Usiądź na ławeczce miłości w Parku Solankowym

Jeśli wielkimi krokami zbliża się ten wielki dzień, to warto zaplanować miejsce schadzki. W Inowrocławiu nie brakuje miejsc, w których można przeżyć wyjątkowe chwile we dwoje. Nikogo nie dziwi fakt, że pary najczęściej wybierają się na spacer do Solanek. W Parku Solankowym znajdują się miejsca, w których zakochani chętnie mówią: „kocham cię” po raz pierwszy. Jednym z nich jest ławeczka miłości, która znajduje się w Ogrodzie Papieskim, tuż przy źródełku, wśród zieleni. Jest popularnym miejscem spotkań i randek zarówno młodszych, jak i nieco starszych mieszkańców Inowrocławia.