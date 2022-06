Kujawsko-Pomorskie: Oto księżycowe krajobrazy w województwie kujawsko-pomorskim [20 czerwca 2022 - zdjęcia]

Kopalnia kamienia wapiennego w Bielawach (gmina Barcin) oraz "białe morza" w Janikowie i Inowrocławiu z lotu ptaka prezentują się bardzo malowniczo.

Rowerowe Kujawsko-Pomorskie sezon 2 odcinek 4:

Koplnia kamienia wapiennego w Bielawach to jedna z największych tego typu kopalni w Polsce. Należy do grupy Lafarge. "Białe morza" w Janikowie i Inowrocławiu to odstojniki sodowe firmy Soda Polska Ciech.

Na zdjęciach Google Earth te miejsca wyglądają wręcz malowniczo. Niektóre przypominają księżycowy lub marsjański krajobraz.

