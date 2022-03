Oni pomogli Ukraińcom przebywającym w Cieślinie pod Inowrocławiem. Zobaczcie zdjęcia

11 marca do Cieślina w gminie Inowrocław przybyli darczyńcy, którzy włączyli się w zbiórkę na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Zorganizował i zaoferował pomoc dla 19 osób, a już teraz zapewnia, że możliwości lokalowych ma więcej. Gdy tylko pojawiły się tam pierwsze kobiety z dziećmi, on sam oraz ludzie chętni do pomocy, lokalni działacze, przedsiębiorcy oraz inowrocławscy policjanci skrzyknęli się we wspólnym przedsięwzięciu. Zgromadzili różne niezbędne do życia rzeczy.