Przyzagrodowy chów gęsi coraz popularniejszy. "To dobry interes" - przekonuje Fundacja Hodowców Kujawskiej Polskiej Białej Gęsi

Około miliona złotych - w takiej wysokości kwotę otrzymała Fundacja Hodowców Kujawskiej Polskiej Białej Gęsi we Wróblach (gmina Kruszwica) - na realizację projektów z unijnych środków, konkretnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Głównym celem naszej fundacji jest promocja ekologicznego chowu gęsi w gospodarstwach o powierzchni do 15 hektarów i w stadach do 100 sztuk. Zależy nam na uzyskaniu wartościowego mięsa i tłuszczu, a po uboju także pierza i puchu, a tym samym dodatkowych złotówek przez małe gospodarstwa rolne - mówi Andrzej Klonecki. To prezes zarządu fundacji, notabene kreatywny hodowca, który ponad 40 lat temu nad Gopłem odrodził rodzinne tradycje chowu gęsi. Natomiast od 10 lat swoją wiedzę oraz fundusze europejskie wykorzystuje doz zwiększenie pogłowia gęsi na wsi - zarówno przez szkolenia w kołach gospodyń wiejskich, jak i promocję doskonałego mięsa z tych ptaków.