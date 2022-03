Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 z Inowrocławia pomagają Ukraińcom. Zobaczcie zdjęcia

XI Szczep im. Jędrka Szwajkerta wspiera akcje w różnych miejscach, gdzie potrzebna jest pomoc. Były to już Miechowice, obecnie Gnojno (gm. Inowrocław). Uczniowie "Jedenastki" cały czas pracują na rzecz potrzebujących m.in. segregują, porządkują i pakują dary, przygotowują artykuły dla rodzin ukraińskich z naszego regionu. Soboty i niedziele również były pracowite dla naszych uczniów, którzy stawili się do załadunku samochodu wiozącego dary na granicę i do Lwowa organizowanego przez Fundację Juventa.