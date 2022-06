Inowrocław. Wspólnie dziergały przed budynkiem biblioteki w ramach Światowego Dnia Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych

Miłośnicy szydełkowania i robienia na drutach spotkali się przed budynkiem Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Osoby dziergające - w ramach Światowego Dnia Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych - pokazały, co można wyczarować z włóczki. Na trawniku, leżakach i drzewach zrobiło się kolorowo od różnego rodzaju dzianin. Była to okazja okazja do spotkania ludzi o podobnych pasjach, a przede wszystkim do popularyzacji i poszerzenia swoich umiejętności manualnych.