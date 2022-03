Jak wielkie latające stodoły. W czasie wojny w Latkowie...

Droszcz kopiował…

Na Stalina…

Co wiadomo o tym olbrzymie? To transportowy Messerschmitt Me 323 „Gigant”. Zarówno on, jak i jego wcześniejsza wersja szybowcowa Messerschmitt Me 321, powstały na zamówienie Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy po przegranej bitwie o Anglię, kiedy Hitler zdał sobie sprawę, jakie znaczenie ma szybki transport ciężkiego sprzętu na pole walki. Me 321 oblatano w lutym 1941 r. i mógł on przewozić 20 ton ładunku lub do 200 uzbrojonych żołnierzy!