Urodziła się w Złotnikach Kujawskich. Teraz mieszka w Bydgoszczy. Pani Stefania skończyła 100 lat

Stefania Glinka, z domu Suchalska urodziła się 21 czerwca 1924 roku w Złotnikach Kujawskich (powiat inowrocławski). Jej ojciec był powstańcem wielkopolskim, potem pracował na kolei. Miała troje rodzeństwa.

Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej rodzina Suchalskich przeprowadziła się do Bydgoszczy i zamieszkali na ulicy Orlej.

W 1939 roku była nastolatką. Kiedy wybuchła wojna stała się świadkiem historycznych wydarzeń związanych z niemiecką okupacją w Bydgoszczy. W 1940 roku została zesłana na roboty przymusowe do Prus Wschodnich, ale dwa razy stamtąd uciekała do domu. Pod koniec wojny, została ewakuowana z majątku w Prusach, przed zbliżającą się Armią Czerwoną, przedostała się do Bydgoszczy, która wtedy była już wolnym miastem.

Po zakończeniu wojny pracowała jako konduktor i bileterka w tramwajach w Bydgoszczy. W 1953 roku zamieszkała wraz z mężem w dzielnicy Kapuściska. Mieszka tam do dziś. Jej małżeństwo trwało aż 71 lat. Poświęciła się głownie prowadzeniu domu i wychowywaniu dzieci. Ma trójkę dzieci, czworo wnucząt i sześcioro prawnucząt.